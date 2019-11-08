Rüyaydı kabus oldu

Real Madrid karşısında tarihinin en ağır yenilgilerinden birisini alan Galatasaray'da eleştiri okları Fatih Terim'i gösteriyor... Tecrübeli hoca 22 Aralık 2017'de göreve geldiğinde "Benim de rüyalarım var" diyerek Şampiyonlar Ligi kupasını işaret etti. Ardından bu zorlu hedef için büyük bir değişime gitti.







Bu sezonki transfer maliyeti



BU SEZON 13 TRANSFER YAPILDI

Üst üste iki şampiyonluk yaşanmasına rağmen 2 yılda tam 19 futbolcu gönderilirken, 24 isim geldi. Sadece bu sezon başında 13 transfer için 230 milyon lira ödendi.





Galatasaray'ın maaş bütçesi



10 MAÇTA TAM 7 YENİLGİ GELDİ

Ancak buna karşın Avrupa'da hedeflenen büyük zaferler yerine hüsran geldi. Şampiyonlar Ligi'nde 2 yılda oynanan 10 maçta sadece 1 galibiyet alınırken, 7 yenilgi yaşandı.





Fatih Terim döneminde gidenler - gelenler

TERİM-FUTBOLCULAR KOPTU!

Cimbom bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin gol atamayan tek takımı da oldu. Yaşanan büyük hüsrana neden olarak futbolcuların kendi arasında ve Terim'le yaşadığı sorunlar gösteriliyor.



FALCAO TÜM DENGELERİ BOZDU

Özellikle Falcao'ya verilen 7 milyon Euro maaşın dengeleri alt üst ettiği belirtiliyor. Ayrıca kiralık futbolcuların fazlalığı ve yabancıların liderlik vasfının olmaması da büyük başarısızlığı getirdi.







YEDİKLERİ İÇTİKLERİ AYRI GİTMİYOR

6 Kasım'ın yıl dönümünde Bernabeu'da yaşanan hezimet sosyal medyada gündem oldu... Esprilerin başrolünde 17 yıl arayla 6 gol yiyen yMondragon ve Muslera vardı.



MONDRAGON VE MUSLERA VARDI

Galatasaray'ın Real Madrid deplasmanında yaşadığı hezimet sosyal medyaya bomba gibi düştü... Alınan yenilginin 6-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetinin yıl dönümüne denk gelmesi yapılan yorumların ana malzemesini oluşturdu.







Özellikle 17 yıl arayla kalesinde 6 gol gören Mondragon ve Muslera için yapılan, "Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor" esprisi paylaşım rekorları kırdı.







"Galatasaray 6 Kasım'ın patentini alsın" mesajı en çok konuşulan tweet'lerden birisi oldu. Fatih Terim ve Muslera'lı caps'ler de adeta gündeme oturdu.







ÇİN PORSELENİ GİBİ DAĞILDI

İspanyol gazeteleri G.Saray için dün çarpıcı manşetlere imza attı.

İspanyol AS ve Marca Gazeteleri, Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray için çarpıcı başlıklar kullandı. AS Gazetesi, "2001'de 7000 taraftar ile Bernabeu'yu doldurduklarında da 3-0 yenilmişlerdi ama kalede Taffarel, ilerde Hagi ve Jardel vardı. Şimdi sıradan, cesareti kırılmış, savunması Çin porseleni gibi kırılgan bir takım izledik" dedi. Marca ise, "Bale ve James olmasa ne yazar! Real, G.Saray'ı sildi süpürdü" başlığını attı.







AYRI DÜNYALARIN İNSANLARI!

12 farklı ülkeden oyuncunun yer aldığı G.Saray saha içinde iletişimi sağlayamıyor...

G.Saray'da yerli futbolcular ilk 11'de şans bulamıyor. Yabancı futbolcular ise farklı ülkelerden... 12 farklı ülkeden oyuncu oynatan Aslan'ın sahi içindeki iletişimi de sönük kalıyor.







DİLLERİ FARKLI!

Farklı dilleri konuşan futbolcular aralarında istenilen iletişimi sağlayamıyor ve başarı gelmiyor.







TARAFTARLARIN ZORLU YOLCULUĞU

G.Saray taraftarının Madrid Havalimanı'ndaki görüntüsü sosyal meydayı salladı. Real Madrid maçı sonrası uçaklarını bekleyen taraftarların havalimanında yatması dikkat çekti. Fotoğrafa, "İşte cefakar taraftar" yorumları yapıldı.



DİREKT ANTEP'E GEÇECEK

G.Saray Yönetimi, Real Madrid maçı sonrası İstanbul'a hareket etti. Sarı-Kırmızılı teknik ekip ve futbolcular bugün direkt Gaziantep'e geçecek.













