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  • 07.11.2019
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Emekliye 1.244 TL

Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık a göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 62 ile 300 lira arasında artış yaşanacak. En düşük maaş bin 244 lira olacak, Kasım ve Aralık enflasyonu oranları yükseltebilecek.

Emekliye 1.244 TL
Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak mı için önemli viraj aşıldı. Zam oranını gösterecek 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek merakla beklenirken, bunun 4 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

TAVAN 5.961 LİRA
TAKVİM, hem gerçekleşen enflasyona hem de tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. Buna göre; yüzde 5.31'lik artış maaşları 62,76 ile 300,59 lira arasında yükseltecek. En düşük maaş bin 181 liradan bin 244 liraya, en yüksek maaş da 5 bin 961 liraya çıkacak.

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