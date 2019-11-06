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  • 06.11.2019
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emeklisine en az 2.088 TL

Yüzde 5.31 çıkan 4 aylık a göre maaşlar şekillendi. ’ta en düşük maaş 2000’den önce emekli olan ’lılarda 2 bin 88, esnafta bin 764 liraya çıkacak. Kasım ve Aralık verisine göre bu tutarlar artacak.

SSK emeklisine en az 2.088 TL
Emeklilerin gözü kulağı mında. ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek belirleyecek. Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.31 oldu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.

YENİ MAAŞLAR
TAKVİM, gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 982 lira olan taban aylık 2 bin 88 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 244 lirayı bulabilecek.

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