SSK emeklisine en az 2.088 TL

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Bunun 4 aylık bölümünün verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5.31 oldu. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak.
YENİ MAAŞLAR
TAKVİM, gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 982 lira olan taban aylık 2 bin 88 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 244 lirayı bulabilecek.
YENİ MAAŞLAR
TAKVİM, gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bin 982 lira olan taban aylık 2 bin 88 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 244 lirayı bulabilecek.