Emekliye yüzde 5.3 zam

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Ocak zammının ipuçları geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 5.31 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.31 olurken, memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.31 enflasyon farkı oluştu. Buna 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek.
YÜZDE 6.65
Yeni Ekonomi Programı ve Merkez Bankası'nın TÜFE tahminlere göre yüzde yüzde 12'lik enflasyonda 6 aylık oran yüzde 6.65 olacak.
MEMURA % 4.3
Emeklilerin ve memurların maaş zamlarının belli olması için iki enflasyon verisi kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonları açıklanınca kesin zam oranı da belli olacak.
YÜZDE 6.65
Yeni Ekonomi Programı ve Merkez Bankası'nın TÜFE tahminlere göre yüzde yüzde 12'lik enflasyonda 6 aylık oran yüzde 6.65 olacak.
MEMURA % 4.3
Emeklilerin ve memurların maaş zamlarının belli olması için iki enflasyon verisi kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonları açıklanınca kesin zam oranı da belli olacak.