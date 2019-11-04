Memura ek gösterge zammı

Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge için AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten müjde geldi. Çelik, "Bu konudaki yaklaşımız pozitif. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor" dedi.
● NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışının emeklileri de kapsaması bekleniyor.
● KİM, NE KADAR ALACAK?
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530, ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.
● KIDEME GÖRE FARKLI
4'ün 1'indeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak emekli maaşında ortalama 500, ikramiyede 17 bin lira artış öngörülüyor.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
● NEYİ DEĞİŞTİRECEK?
Ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışının emeklileri de kapsaması bekleniyor.
● KİM, NE KADAR ALACAK?
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor. Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530, ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.
● KIDEME GÖRE FARKLI
4'ün 1'indeki 25 yıllık 3000 göstergedeki bir memurun 77 bin liralık ikramiyesi, 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek. Ancak emekli maaşında ortalama 500, ikramiyede 17 bin lira artış öngörülüyor.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr