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  • 04.11.2019
  • Gazete

Emekliye 413 TL

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak mı için yüzde 6.65 ve 7.3 olmak üzere 2 farklı tahmin bulunurken, maaşlarda 413 liraya varan artış göründü.

Emekliye 413 TL zam
Emeklilerin Ocak mı için geri sayım başladı. Zam oranı merakla beklenirken, enflasyon verileri ipuçlarını veriyor. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.65 ya da yüzde 7.3 olarak bekleniyor. Bu tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 413 liraya varan artış yaşanacağını ortaya koyuyor.

NASIL DEĞİŞECEK?
Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.



GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA
Bugün Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli olacak. Zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla da zam ortaya çıkacak.



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