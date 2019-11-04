Emekliye 413 TL zam

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranı merakla beklenirken, enflasyon verileri ipuçlarını veriyor. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 6.65 ya da yüzde 7.3 olarak bekleniyor. Bu tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 413 liraya varan artış yaşanacağını ortaya koyuyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.
GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA
Bugün Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli olacak. Zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla da zam ortaya çıkacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Halen bin 181 lira olan en düşük aylık; zam oranı yüzde 6.65 olursa bin 260, yüzde 7.3'e ulaşırsa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek aylık ise 5 bin 660 lira seviyesinden yüzde 6.65 artış yaşanırsa 6 bin 37, zam yüzde 7.3 olursa 6 bin 74 liraya ulaşacak.
GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA
Bugün Ekim ayı enflasyonu açıklanacak. Böylece zam oranını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü belli olacak. Zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. Kasım ve Aralık enflasyonunun belli olmasıyla da zam ortaya çıkacak.