SSK emeklisine en az 2.127 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'taki enflasyon zammını merakla bekliyor. 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur'lular için 2 farklı tahmin bulunuyor. Hem Yeni Ekonomi Programı'ndaki hem Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini zam oranının yüzde 6.65 olabileceğini gösterirken, son beklenti anketi ise yüzde 7.3'lük oranı ortaya koyuyor. TAKVİM, bu tahminler doğrultusunda taban maaşları hesapladı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 786 ya da bin 797 liraya yükselecek. Bağ- Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 332 veya bin 340 lira olacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık ise 2 bin lirayı aşacak. Bin 982 lira olan taban aylık, 2 bin 114 ya da 2 bin 127 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük aylık da bin 268 lirayı bulabilecek.
- Bugünkü Takvim
- 03.11.2019
- Gazete