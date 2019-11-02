Emekliye 2.623 TL

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Hakem kurulunun kararına göre, zam oranı en az yüzde 4 olacak. Eğer enflasyon farkı olursa, zam yükselecek. Fark için 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşıp aşmadığına bakılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 6.65 olabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'i bulacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.69'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 7.3 bekleniyor. Buna göre de Ocak zammı yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e çıkacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş artış yüzde 4'lük artışa göre 2 bin 623 liraya, yüzde 6.3 artışa göre 2 bin 681 liraya çıkacak.



