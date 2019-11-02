Bugünkü
Takvim
  • Bugünkü Takvim
  • 02.11.2019
  • Gazete

Emekliye 2.623 TL

Memur emeklisinin Ocak zammı en az % 4 olurken, % 5.65 veya 6.3’e çıkabilecek. En düşük maaş 2.623-2.681 lira olabilecek

Emekliye 2.623 TL

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi Ocak zammını merakla bekliyor. Hakem kurulunun kararına göre, zam oranı en az yüzde 4 olacak. Eğer enflasyon farkı olursa, zam yükselecek. Fark için 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşıp aşmadığına bakılacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre 6 aylık TÜFE yüzde 6.65 olabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'i bulacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12.69'luk enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 7.3 bekleniyor. Buna göre de Ocak zammı yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e çıkacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş artış yüzde 4'lük artışa göre 2 bin 623 liraya, yüzde 6.3 artışa göre 2 bin 681 liraya çıkacak.

HaberlerBugünkü Takvim HaberleriEmekliye 2.623 TL
Diğer Bugünkü Takvim Haberleri Tüm bugünkü takvim haberleri
Tüm Bugünkü Takvim Haberleri