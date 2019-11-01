Emekliye 2 farklı zam

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.
ENFLASYON ARTIŞI
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti. Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğine işaret ediyor.
ENFLASYON ARTIŞI
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti. Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğine işaret ediyor.