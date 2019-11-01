Emekliye 2 farklı zam

Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 9 milyonu aşkınemeklisinin Ocak artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor.Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahminiolarak yer alıyor. Merkez Bankası da dün 2019 yılı enflasyon tahmininiçekti. Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranıolarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahminiçıktı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışınınolabileceğine işaret ediyor.