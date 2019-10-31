İşsize 3 bin 41 TL

İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...
10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE AYDA BİN 10 TL HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Alanına göre 3-9 ay süren işbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira. Aylık bin 10 lira cep harçlığı imkanı oluyor. Böylece işsizlerin aylık geliri harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı buluyor.
DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.
ANNELERE 400 TL KREŞ DESTEĞİ: Sanayi mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve kurslara katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira ödeme yapılıyor.
SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.
MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursiyer zaruri gideri günlük 30 ila 50 lira arasında değişiyor.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
SİGORTA GİRİŞİ NASIL HESAPLANIR? /SİZDEN GELENLER
1998'de okul stajı ile sigorta başlangıcı oldu. Hizmet süresi hesaplanırken bu mu baz alınır? 2000'de sürekli olarak işe başladım, bu mu geçerli sayılacaktır? Meltem DUMAN
Sizin için emeklilik hesabı 2000 yılındaki girişinize göre yapılacak ve buna göre de 58 yaşında, 7 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceksiniz.
ÇOĞUL DOĞUM FARKI YOK
İlk hamileliğimde ölü doğum yaptım. İkinci hamileliğimde ikiz bebeğim oldu. Doğum borçlanması yapmak istediğimde kaç çocuk ödemesi yapmam gerekir? Gaye ALTUNGÜNEŞ
Doğum borçlanmasından amaçlanan, kişiye doğum nedeniyle çalışmadığı süre için borçlanma hakkı verilmesidir. Bu nedenle de önemli olan doğum sonrası çalışmadığı süre olup, doğumun tek veya çoğul olmasının önemi bulunmuyor. İkiz ya da üçüz doğum halinde de sadece 2 yıl borçlanma yapılabiliyor. Ayrıca çocuğun da yaşaması gerekiyor.
3600 YAZISI ŞART
15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. 5300 gün primim var, kendi isteğimle çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? Volkan AKARSU
Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise o zaman SGK'dan yazı alıp ayrılabilir, tazminat alabilirsiniz.
TATİL ÜCRETİ ÖDENMELİ
Resmi tatillerde çalıştırıp yerine izin veriyorlar. Bu yolla tazminatımı alabilir miyim? Yasemin GENÇAY
Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılamıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere iki yevmiye ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması yasaya aykırı bir durum oluşturuyor.
10 AY MAAŞ: İşsizler belli prim şartlarını tamamladıklarında, çalışma sürelerine göre 10 aya kadar süreyle maaş alabiliyor. Bu maaştan sadece damga vergisi kesiliyor. İşçiye aylık net bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında ödeme yapılıyor.
İŞBAŞI EĞİTİMİ VE AYDA BİN 10 TL HARÇLIK: İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. Alanına göre 3-9 ay süren işbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. Günlük 77,70 lira ödenirken; bu rakam işsizlik ödeneği alanlar için 38,85 lira. Aylık bin 10 lira cep harçlığı imkanı oluyor. Böylece işsizlerin aylık geliri harçlık ve işsizlik maaşıyla 3 bin 41 lirayı buluyor.
DANIŞMANLIK HİZMETİ: İŞKUR işsizlere danışmanlık hizmeti de veriyor. İş ve meslek danışmanları işsizlerin istihdamı için destek sağlıyor. Bunun için ilave bir ücret de alınmıyor.
ANNELERE 400 TL KREŞ DESTEĞİ: Sanayi mesleklerinde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına ve kurslara katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 lira ödeme yapılıyor.
SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR: İşsizlik ödeneği alan ya da işbaşı eğitim programlarına katılan işsizlerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri karşılanıyor. Böylece bu süre içinde işsizin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabiliyor.
MESLEK EĞİTİM KURSU: Kuruma kayıtlı işsiz olanlar, 15 yaşını tamamlamak, yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, işverenin aradığı özel şartları taşımak şartlarıyla açılacak kurslara katılıp yeni bir meslek ediniyor. Kurslar, günlük en az 5, en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursiyer zaruri gideri günlük 30 ila 50 lira arasında değişiyor.
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR - TAKVİM'E SORUN
ekonomi@takvim.com.tr
SİGORTA GİRİŞİ NASIL HESAPLANIR? /SİZDEN GELENLER
1998'de okul stajı ile sigorta başlangıcı oldu. Hizmet süresi hesaplanırken bu mu baz alınır? 2000'de sürekli olarak işe başladım, bu mu geçerli sayılacaktır? Meltem DUMAN
Sizin için emeklilik hesabı 2000 yılındaki girişinize göre yapılacak ve buna göre de 58 yaşında, 7 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceksiniz.
ÇOĞUL DOĞUM FARKI YOK
İlk hamileliğimde ölü doğum yaptım. İkinci hamileliğimde ikiz bebeğim oldu. Doğum borçlanması yapmak istediğimde kaç çocuk ödemesi yapmam gerekir? Gaye ALTUNGÜNEŞ
Doğum borçlanmasından amaçlanan, kişiye doğum nedeniyle çalışmadığı süre için borçlanma hakkı verilmesidir. Bu nedenle de önemli olan doğum sonrası çalışmadığı süre olup, doğumun tek veya çoğul olmasının önemi bulunmuyor. İkiz ya da üçüz doğum halinde de sadece 2 yıl borçlanma yapılabiliyor. Ayrıca çocuğun da yaşaması gerekiyor.
3600 YAZISI ŞART
15 yıldır aynı şirkette çalışıyorum. 5300 gün primim var, kendi isteğimle çıkarsam tazminatımı alabilir miyim? Volkan AKARSU
Kendi isteğinizle ayrılırsanız tazminat alamazsınız. Eğer ilk sigorta olduğunuz tarih 9 Eylül 1999 öncesi ise o zaman SGK'dan yazı alıp ayrılabilir, tazminat alabilirsiniz.
TATİL ÜCRETİ ÖDENMELİ
Resmi tatillerde çalıştırıp yerine izin veriyorlar. Bu yolla tazminatımı alabilir miyim? Yasemin GENÇAY
Yasalarımıza göre resmi tatillerde çalışma yapılamıyor. Eğer çalışma yapılmışsa bu günler için işçilere iki yevmiye ödeniyor. Bunun yerine izin kullandırılması yasaya aykırı bir durum oluşturuyor.