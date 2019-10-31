Emekliye kazanç masası

emeklinin gözü Aralıkayında toplanmasıbeklenen(KPDK) toplantısındaolacak. Toplu sözleşmedekarara bağlanmayantalepler, KPDK'ya taşınacak.KPDK'da ele alınacak taleplerarasında emekliler için memurkonfederasyonları tarafındantoplu sözleşme masasına taşınanvar. Bu taleplerhayata geçerse, emekliler cebinirahatlatacak önemli imkanlarakavuşacak. Hatta kabul edilirse,sadece memur emeklileriiçin değil, tüm emekliler içinhayata geçirilmesibekleniyor.bekleniyor.Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.Emekli kamu görevlileri ile dul ve yetimler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.