Emekliye kazanç masası

Milyonlarca emeklinin gözü Aralık ayında toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında olacak. Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınacak. KPDK'da ele alınacak talepler arasında emekliler için memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına taşınan 5 talep de var. Bu talepler hayata geçerse, emekliler cebini rahatlatacak önemli imkanlara kavuşacak. Hatta kabul edilirse, sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için hayata geçirilmesi bekleniyor.
bekleniyor.
İŞTE O TALEPLER
AİLE YARDIMI: Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
ÜCRETSİZ ULAŞIM: Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
İNTİBAK: Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
TESİSLERDE İNDİRİM: Emekli kamu görevlileri ile dul ve yetimler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
SAĞLIK HİZMETİ: Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
bekleniyor.
İŞTE O TALEPLER
AİLE YARDIMI: Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
ÜCRETSİZ ULAŞIM: Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.
İNTİBAK: Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
TESİSLERDE İNDİRİM: Emekli kamu görevlileri ile dul ve yetimler, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
SAĞLIK HİZMETİ: Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.