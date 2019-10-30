Emekliye 1.127 TL

ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı.öncesindealan emekliler, 2 yılda toplam. Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.2019 yılı enflasyon tahminiolarak açıklandı. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 2020'deulaşabilecek. Emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarındaartışla toplamcebine koyabilecek. Beklenti anketine göre ise ikramiye, yıllık avantajulaşacak.