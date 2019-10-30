Emekliye 1.127 TL

Bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir yarattı. Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu. Emekliler, yeni yılda ise yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek. Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı. Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 2020'de bin 120 liraya ulaşabilecek. Emekliler, 2020'nin Ramazan ve Kurban bayramlarında 240 lira artışla toplam 2 bin 240 lirayı cebine koyabilecek. Beklenti anketine göre ise ikramiye bin 127 liraya, yıllık avantaj 254 liraya ulaşacak.
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- 30.10.2019
- Gazete