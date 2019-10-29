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  • 29.10.2019
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ye 408 TL aile yardımı

Memurlara verilen aile yardımının lere de ödenmesi talepleri Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda masaya yatırılacak. Talep hayata geçerse emekliler ayda 408 lira ek gelire kavuşabilecek.

Emekliye 408 TL aile yardımı
Emekliler, memur konfederasyonları ve tarafından gündeme getirilen aile yardımının hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye ler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaparken; memur konfederasyonları da konuyu önce toplu sözleşme masasına taşıdı. Şimdi ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında görüşülecek.

OCAK'TA ZAMLANACAK
Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar maaş katsayısı ve gösterge artışıyla zamlanacak. Katsayı artışı Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 5.65, beklenti anketine göre yüzde 6.3 olabilecek. Eğer talepler hayata geçerse, 2 çocuklu bir emekli aylık 408 lira ödeme alabilecek.





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