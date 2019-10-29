Emekliye 408 TL aile yardımı

Emekliler, memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen aile yardımının hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaparken; memur konfederasyonları da konuyu önce toplu sözleşme masasına taşıdı. Şimdi ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında görüşülecek.
OCAK'TA ZAMLANACAK
Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar maaş katsayısı ve gösterge artışıyla zamlanacak. Katsayı artışı Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 5.65, beklenti anketine göre yüzde 6.3 olabilecek. Eğer talepler hayata geçerse, 2 çocuklu bir emekli aylık 408 lira ödeme alabilecek.
OCAK'TA ZAMLANACAK
Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için tutar 295,47 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 69,22, 6 yaş üstü için 34,61 lira. Ocak'ta bu tutarlar maaş katsayısı ve gösterge artışıyla zamlanacak. Katsayı artışı Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 5.65, beklenti anketine göre yüzde 6.3 olabilecek. Eğer talepler hayata geçerse, 2 çocuklu bir emekli aylık 408 lira ödeme alabilecek.