Emekliye farklı maaş

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak. Memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var. Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak. Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere fark çıkabileceğini gösteriyor.
EN AZ 159 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 enflasyon farkı oluşacak. Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Bu tahmine göre maaşlarda en az 158,94 lira artış gerçekleşecek.
Enflasyon tahminine göre ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 681 lira 78 kuruşa çıkacak.
EN AZ 159 TL ARTIŞ
Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memur emeklilerine yüzde 2.3 enflasyon farkı oluşacak. Ocak zammı da yüzde 4 zam ve yüzde 2.3 enflasyon farkıyla yüzde 6.3'e ulaşacak. Bu tahmine göre maaşlarda en az 158,94 lira artış gerçekleşecek.
Enflasyon tahminine göre ek ödeme dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 681 lira 78 kuruşa çıkacak.