Emekliye ek zam

12.3 milyon emekli Ocak zammını merakla bekliyor. Ocak'ta; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur ve emeklilerine ise yüzde 4 artış ve bu yılın ikinci 6 aylık döneminde TÜFE yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden 6 aylık enflasyon tahminiolarak çıktı. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinezam yapılabilecek. Memur emeklilerinin yüzde 4'lük zam oranı ise enflasyon farkıyla'e ulaşacak. Ocak'ta maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında olan ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Bu sınır, artış 6.3 olursa bin 298 liradanulaşacak. Yani maaşı bin 379 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek., SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon tahminine göre yeni net ve ek ödemeli maaşlarını hesapladı. Tablomuza bakan emekliler gelirlerinde yaşanacak değişimleri görebilecek.