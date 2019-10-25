Emekliye 429 TL zam

gözü kulağı Ocak artışında. Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde. Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacakemeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göreolacak.Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşınoranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırının da bin 298 liradanyükselmesi bekleniyor. Ocak artışıyla SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirindevaran artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradançıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan