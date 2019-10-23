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  • 23.10.2019
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Bitkisel çaylar kalbi durdurur

Prof. Dr. , ‘sildenafil’ içeren bitki çayları ve çikolatanın tehlikeli olduğunu açıkladı. Bu ürünlerin kalp krizine yol açtığını vurguladı: Bu madde kalp ritmini bozar. Ani ölümlere neden olur

Bitkisel çaylar kalbi durdurur
Gıda tacirleri, sağlığımızı hiçe saydı. Tarım ve , çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. , herkesi uyardı.

Sildenafil içeren ilaçları kalp hastalarında kontrollü olarak kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, "Bu maddenin kullanıldığı ürünler, kontrolsüz tüketildiğinde çarpıntıyla beraber ani ölümler olabilir. Eğer bir ürünü yedikten sonra baş ağrınız oluyorsa, o ürünü sakın bir daha yemeyin" ifadesini kullandı.

Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların ani ölüm riskini artırdığını açıkladı. "Bu çaylar ciddi çarpıntı yaptıkları için ritim bozukluğu nedeniyle ani ölümlere neden olabilir" uyarısı yaptı.
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