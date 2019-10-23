Bitkisel çaylar kalbi durdurur

Gıda tacirleri, sağlığımızı hiçe saydı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata ve bitki çaylarına kalp ilaçlarında bulunan Sibutramin ve Sildenafil etken maddelerinin enjekte edildiğini açıkladı. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, herkesi uyardı.
Sildenafil içeren ilaçları kalp hastalarında kontrollü olarak kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, "Bu maddenin kullanıldığı ürünler, kontrolsüz tüketildiğinde çarpıntıyla beraber ani ölümler olabilir. Eğer bir ürünü yedikten sonra baş ağrınız oluyorsa, o ürünü sakın bir daha yemeyin" ifadesini kullandı.
Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların ani ölüm riskini artırdığını açıkladı. "Bu çaylar ciddi çarpıntı yaptıkları için ritim bozukluğu nedeniyle ani ölümlere neden olabilir" uyarısı yaptı.
Sildenafil içeren ilaçları kalp hastalarında kontrollü olarak kullandıklarını vurgulayan Prof. Dr. Sönmez, "Bu maddenin kullanıldığı ürünler, kontrolsüz tüketildiğinde çarpıntıyla beraber ani ölümler olabilir. Eğer bir ürünü yedikten sonra baş ağrınız oluyorsa, o ürünü sakın bir daha yemeyin" ifadesini kullandı.
Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların ani ölüm riskini artırdığını açıkladı. "Bu çaylar ciddi çarpıntı yaptıkları için ritim bozukluğu nedeniyle ani ölümlere neden olabilir" uyarısı yaptı.