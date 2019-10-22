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  • 22.10.2019
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Emekliye en az 1.268 TL

Yaklaşık 9 milyon ve emeklisinin Ocak mı beklenti anketinde yüzde 7.3 olarak tahmin edilirken, buna göre maaşlarda 86 ile 413 ila arasında artış yaşanacak.

Emekliye en az 1.268 TL
Emeklilerin gözü kulağı Ocak mında. ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için u merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor. Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak. Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.

NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve 'lularda halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise halen 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu aylık yüzde 7.3'lük artışa göre 6 bin 74 lira 1 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar emeklilere ödenecek.

BİR TAHMİN DAHA VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor. Temmuz'da yüzde 5.01 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre ise yüzde 6.65 olacak.


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