Emekliye en az 1.268 TL

Emeklilerin gözü kulağı Ocak zammında. SSK ve Bağ- Kur emeklileri zam oranını belirlediği için enflasyonu merakla beklerken; 2019 yılına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri ipuçlarını veriyor. Buna göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 12.69 olarak gerçekleşebilecek. Bu durumda 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yani yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin zam oranı yüzde 7.3 olacak. Maaşlarda ise 86,28 ile 413,24 lira arasında artış gerçekleşecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur'lularda halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise halen 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu aylık yüzde 7.3'lük artışa göre 6 bin 74 lira 1 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar emeklilere ödenecek.
BİR TAHMİN DAHA VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor. Temmuz'da yüzde 5.01 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre ise yüzde 6.65 olacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur'lularda halen en düşük emekli aylığı bin 181 lira. Bu maaş Ocak zammı yüzde 7.3 olursa bin 268 liraya çıkacak. En yüksek emekli aylığı ise halen 5 bin 660 lira 77 kuruş seviyesinde bulunuyor. Bu aylık yüzde 7.3'lük artışa göre 6 bin 74 lira 1 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar emeklilere ödenecek.
BİR TAHMİN DAHA VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılıyor. Temmuz'da yüzde 5.01 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre ise yüzde 6.65 olacak.