Emekliye 1.000 yakınına 100 tl

Emekli bankacılığına ağırlık veren bankalar, emeklilere promosyon yarışına girdi. Bu yarışla promosyon miktarı da bin liraya kadar çıktı. Emekliler, bankasını seçip, '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek ödemesine kavuşurken, kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da ödeme yapıyor. İşte bazı kampanyalar:

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ilaveten emekliler 2 otomatik fatura talimatı vererek 250, ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanıyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkanları sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana 700 liraya varan ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdığını getirenlere 125 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira ek nakit veriyor. TEB: 2 otomatik fatura talimatı veren yeni emeklilere maaşına göre 850, 925 ya da bin lira promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenlere de 100 lira ödeme yapıyor.