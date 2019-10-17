Emekliye zam ve fark

Ocak'tan tüm emeklilere zam yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranıgöre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var. Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonsöz konusu olacak.yüzde 12'lik enflasyon tahmininegöre, yılın ikinci yarısında TÜFEolarak gerçekleşecek.Bu durumda emeklilereoluşacak. MerkezBankası'nın yüzde 13.9 olan 2019yılı enflasyon tahminine göre ise 6aylık TÜFEolacak. Butahmine göre emeklileralabilecek. Beklenti anketinegöre ise 6 aylık enflasyon yüzde8.52, fark daolacak.