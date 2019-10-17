Emekliye zam ve fark

Ocak'tan tüm emeklilere zam yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var. Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.
3 FARKLI TAHMİN
Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda emeklilere yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 8.46 olacak. Bu tahmine göre emekliler yüzde 3.46 fark alabilecek. Beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 8.52, fark da yüzde 3.52 olacak.
3 FARKLI TAHMİN
Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Bu durumda emeklilere yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 yılı enflasyon tahminine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 8.46 olacak. Bu tahmine göre emekliler yüzde 3.46 fark alabilecek. Beklenti anketine göre ise 6 aylık enflasyon yüzde 8.52, fark da yüzde 3.52 olacak.