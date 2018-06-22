Bir süredir Tayland'da yaşayan Leyla Bilginel sivri sinek ısırması sonucu hastanelik olmuştu. 'Dengue Fever' isimli hastalığa yakalanan Leyla Bilginel gözyaşları içinde yardım istemişti. Sağlık Bakanlığı, Bilginel'in yardım çağrısına cevap verdi. Tayland'a giden Türk doktorlar Bilginel'i İstanbul'a getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Tayland'da bir sivri sineğin ısırması sonucu 'Dengue Fever' hastalığına yakalanan Leyla Bilginel'den güzel haber geldi. Ünlü ismi Sağlık Bakanlığı'na bağlı doktorlar bugün İstanbul'a getirdi. Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Bilginel'in tedavisine başlandı.





'DENGUE FEVER' HASTALIĞI NEDİR?

Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.



Bulaşma

Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.

Belirtiler

Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:

Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

Klasik Dang ateşi

Dang hemorajik ateşi

Dang şok sendromu

Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:

Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

Kas ve eklem ağrıla



