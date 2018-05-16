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Dusco Tosic, Guangzhou Evergrande'ye oldu

'ın yıldız stoperi , 5 milyon Euro'ya ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye oldu.

Beşiktaşta ilk ayrılık!

'ın Sırp stoperi Dusco Tosic, 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Ligi ekiplerin'den Guangzhou Evergrande'ye oluyor.

Bir süre önce siyah beyazlı kulüp ile temasa geçen Çin ekini, Siyah Beyazlılar ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Bu gelişme üzerine 33 yaşındaki futbolcu yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için Çin'e gitti.


Tosic Guangzhou ile 10 milyon Euro karşılığında 3 yıllık kontrat yapacak.

Çin'e giden Sırp futbolcunun Beşiktaş'ın ligin 34. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'a 2015/2016 sezonunun başında Gençlerbirliği'nden bedelsiz transfer olan Tosic, siyah beyazlı takımla 100 maça çıktı. Forma giydiği 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan Sırp futbolcu, bu sürede 7 gol kaydetti. Tosic'in Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 15:49
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