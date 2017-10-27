Beşiktaş'ta özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla yabancı kulüplerin radarına girmeyi başaran Cenk Tosun'un talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Gerek Beşiktaş formasıyla Devler Ligi'nde, gerekse A Milli Takım formasıyla Dünya Kupası Elemeleri'nde attığı gollerle yabancı kulüplerin dikkatini çeken Cenk Tosun'un talipleri bitmek bilmiyor. İngilizler ve Almanlar'ın ardından, şimdi de İtalyan takımları milli forveti takibe aldı.
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