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'e jet soruşturma

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu hakkında soruşturma başlatıldı.

Önceki gün Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın 87. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren iddia ile ilgili re'sen tahkikat başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilerleyen günlerde Erkin'in ifadesine başvurulması bekleniyor.

Bilindiği gibi Caner Erkin söz konusu maçtaki hareketi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonutarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

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  • 25 Ekim 2017, Çarşamba 12:25
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