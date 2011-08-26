PODCAST CANLI YAYIN
Yağmur 1.5 saat rötar yaptırdı

Beşiktaş'ın Alania ile oynadığı maç yağmur nedeniyle saat 20.00'den 21.30'a alınırken karşılaşmanın ertelenmesinden son anda vazgeçildi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Ağustos 2011
Beşiktaş'ın Alania ile yaptığı maç yoğun yağmur nedeniyle 1 saat 35 dakika geç başladı. Maçın hakemi Tudor 2 kez sahaya çıkarak topun sıçrayıp sıçramadığını kontrol etti. Bu arada sahanın zeminin tamamen suyla kaplanması nedeniyle stat çalışanları temizlik için yoğun çaba harcadı.

YAĞMUR OLUMSUZ ETKİLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Carvalhal maç sonrası sağanak yağmurun futbollarını olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Turu kazanarak geçmek isterdik ama oyunun son bölümünde monivasyonumuz kayboldu" dedi.

