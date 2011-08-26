Yağmur 1.5 saat rötar yaptırdı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın Alania ile yaptığı maç yoğun yağmur nedeniyle 1 saat 35 dakika geç başladı. Maçın hakemi Tudor 2 kez sahaya çıkarak topun sıçrayıp sıçramadığını kontrol etti. Bu arada sahanın zeminin tamamen suyla kaplanması nedeniyle stat çalışanları temizlik için yoğun çaba harcadı.



YAĞMUR OLUMSUZ ETKİLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Carvalhal maç sonrası sağanak yağmurun futbollarını olumsuz etkilediğini söyleyerek, "Turu kazanarak geçmek isterdik ama oyunun son bölümünde monivasyonumuz kayboldu" dedi.

