Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatacak

Hakan Çalhanoğlu 'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İtalyan ekibinin planı, bu kontratı 2029 yılına kadar uzatmak.

Hakan Çalhanoğlu (İHA)

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.