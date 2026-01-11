Inter Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatacak
Inter, takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Milano temsilcisinde yönetiminin, milli futbolcunun kontratını uzatmak adına önümüzdeki haftalarda resmi görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla kısa süre içerisinde masaya oturmayı hedefliyor. Kulüp, sözleşme süresini uzatarak oyuncunun geleceğini güvence altına almak istiyor.
SÖZLEŞME 2029'A KADAR UZATILABİLİR
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İtalyan ekibinin planı, bu kontratı 2029 yılına kadar uzatmak.
SEZON PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.