Londra derbisinde kazanan yok! Crystal Palace - Fulham: 1-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Crystal Palace ile Fulham karşı karşıya geldi. Selhurst Park’ta oynanan mücadele, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Ev sahibi Crystal Palace, 39. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golüyle öne geçti. Fulham ise mücadelenin son bölümünde baskısını artırdı ve 80. dakikada Tom Cairney'nin golüyle beraberliği sağladı.
PUANLAR EŞİTLENDİ
Karşılaşmanın ardından her iki ekip de hanesine birer puan yazdırdı. Bu sonuçla Crystal Palace ve Fulham, ligde 27 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Premier Lig'in 20. haftasında Fulham, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Crystal Palace ise deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.