Londra derbisinde kazanan yok! Crystal Palace - Fulham: 1-1 | MAÇ SONUCU

Ev sahibi Crystal Palace , 39. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın golüyle öne geçti. Fulham ise mücadelenin son bölümünde baskısını artırdı ve 80. dakikada Tom Cairney'nin golüyle beraberliği sağladı.

Adama Traore ve Tyrick Mitchell (REUTERS)

PUANLAR EŞİTLENDİ

Karşılaşmanın ardından her iki ekip de hanesine birer puan yazdırdı. Bu sonuçla Crystal Palace ve Fulham, ligde 27 puana ulaştı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Premier Lig'in 20. haftasında Fulham, sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Crystal Palace ise deplasmanda Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.