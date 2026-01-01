Elye Wahi resmen Nice'te!
Ligue 1 ekiplerinden Nice, ara transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı. Fransız kulübü, Eintracht Frankfurt forması giyen Elye Wahi’yi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.
23 yaşındaki Fransız forvetin transferi için Nice'in, Alman ekibine 1,5 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği açıklandı. Wahi, sezonun geri kalan bölümünde Nice forması giyecek.
HÜCUM HATTINA TAKVİYE
OGC Nice, Fransa Ümit Milli Takımı'nda da görev alan Elye Wahi ile hücum seçeneklerini artırmayı hedefliyor. Genç oyuncunun hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.
SPORTİF DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA
Nice Sportif Direktörü Florian Maurice, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede, Wahi'nin kulübün aradığı oyuncu profiline uygun olduğunu belirtti. Maurice, genç forvetin patlayıcı oyun yapısı ve gol tehdidine dikkat çekti.
WAHI'DEN İLK SÖZLER
Yeni transfer Elye Wahi ise Nice'e katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Fransız futbolcu, kulübün kendisine duyduğu güvenin önemli olduğunu ve sahada en iyi performansını vermek istediğini söyledi.
GALATASARAY İDDİASI
Öte yandan Elye Wahi'nin ismi, transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile de anılmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Wahi, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 13 resmi maçta görev aldı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.