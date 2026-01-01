Elye Wahi resmen Nice'te!

Nice Sportif Direktörü Florian Maurice, transferle ilgili yaptığı değerlendirmede, Wahi'nin kulübün aradığı oyuncu profiline uygun olduğunu belirtti. Maurice, genç forvetin patlayıcı oyun yapısı ve gol tehdidine dikkat çekti.

OGC Nice , Fransa Ümit Milli Takımı'nda da görev alan Elye Wahi ile hücum seçeneklerini artırmayı hedefliyor. Genç oyuncunun hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Elye Wahi (Takvim Foto Arşiv)

WAHI'DEN İLK SÖZLER

Yeni transfer Elye Wahi ise Nice'e katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Fransız futbolcu, kulübün kendisine duyduğu güvenin önemli olduğunu ve sahada en iyi performansını vermek istediğini söyledi.

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan Elye Wahi'nin ismi, transfer dönemi öncesinde Galatasaray ile de anılmıştı.