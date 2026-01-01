Bernardo Silva devre arasında ayrılabilir!

Bernardo Silva (AA)

KARİYERİNDE YENİ SAYFA İHTİMALİ

Pep Guardiola'nın oyun sisteminde uzun süredir önemli bir rol üstlenen Bernardo Silva'nın, kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. Portekizli futbolcunun Avrupa'daki bir dev kulüpte son büyük hamlesini nerede yapacağı, transfer döneminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.