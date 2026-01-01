Bernardo Silva devre arasında ayrılabilir!
Manchester City formasıyla uzun yıllardır istikrarlı bir grafik çizen Bernardo Silva’nın geleceğiyle ilgili belirsizlik netleşmeye başladı. Portekizli futbolcunun sözleşmesinin sonuna yaklaşılması, devre arası transfer döneminde hareketli bir sürecin kapısını araladı.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Manchester City yönetimi, Bernardo Silva'nın 30 Haziran 2026'da sona erecek kontratını dikkate alarak strateji değişikliğine gitti. Kulübün, deneyimli orta saha oyuncusunu ilerleyen dönemde bedelsiz kaybetmek yerine, ocak ayında gelecek uygun teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
AVRUPA DEVLERİ TAKİPTE
31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisi sürüyor. İtalya'dan Juventus ve Milan'ın yanı sıra İspanya'dan Barcelona'nın Bernardo Silva'yı yakından izlediği ifade edildi. Ayrıca Portekizli yıldızın futbola başladığı kulüp olan Benfica'nın da süreci takip eden ekipler arasında yer aldığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bernardo Silva, bu sezon Manchester City formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol atarken 2 asistlik katkı sağladı.
KARİYERİNDE YENİ SAYFA İHTİMALİ
Pep Guardiola'nın oyun sisteminde uzun süredir önemli bir rol üstlenen Bernardo Silva'nın, kariyerinin bu aşamasında yeni bir meydan okumaya sıcak bakabileceği konuşuluyor. Portekizli futbolcunun Avrupa'daki bir dev kulüpte son büyük hamlesini nerede yapacağı, transfer döneminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.