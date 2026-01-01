Anfield'da golsüz gece! Liverpool - Leeds United: 0-0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 19. haftasında Liverpool, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadelede iki ekip de gol bulamazken karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.
Giriş Tarihi:
Bu sonuçla birlikte Liverpool'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi noktalandı. Kırmızılar, iç sahada oynanan mücadelede aradığı golü bulamayarak bir puanla yetindi.
LIVERPOOL 33 YAPTI
Alınan beraberliğin ardından Liverpool'un ligdeki puanı 33'e yükseldi. Leeds United ise Anfield'dan aldığı bir puanla toplamda 21 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Liverpool, Premier Lig'in 20. haftasında Fulham deplasmanına konuk olacak. Leeds United ise bir sonraki maçında sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.