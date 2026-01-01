PODCAST CANLI YAYIN

5 maç sonra yenilgi! Hull City - Stoke City: 0-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Championship’te 25. hafta mücadelesinde Hull City ile Stoke City karşı karşıya geldi. MKM Stadium’da oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu.

Giriş Tarihi:
5 maç sonra yenilgi! Hull City - Stoke City: 0-1 | MAÇ SONUCU

Stoke City, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın tek golü, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.

ENİS DESTAN İLK 11'DE SAHADAYDI

Hull City forması giyen milli futbolcu Enis Destan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, maçta 72 dakika sahada kalarak takımına katkı vermeye çalıştı.

Hull City 5 maç sonra kaybetti (Hull City Resmi İnternet Sitesi)

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 41 puanda kaldı. Stoke City ise hanesine üç puan yazdırarak puanını 37'ye yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Hull City, Championship'te gelecek hafta sahasında Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise bir sonraki maçında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN