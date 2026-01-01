5 maç sonra yenilgi! Hull City - Stoke City: 0-1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Championship’te 25. hafta mücadelesinde Hull City ile Stoke City karşı karşıya geldi. MKM Stadium’da oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk ekip oldu.
Stoke City, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın tek golü, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.
ENİS DESTAN İLK 11'DE SAHADAYDI
Hull City forması giyen milli futbolcu Enis Destan, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç oyuncu, maçta 72 dakika sahada kalarak takımına katkı vermeye çalıştı.
PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ
Bu sonucun ardından Hull City, ligde 41 puanda kaldı. Stoke City ise hanesine üç puan yazdırarak puanını 37'ye yükseltti.
SIRADAKİ MAÇLAR
Hull City, Championship'te gelecek hafta sahasında Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise bir sonraki maçında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.