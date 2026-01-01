5 maç sonra yenilgi! Hull City - Stoke City: 0-1 | MAÇ SONUCU

Stoke City, mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı. Karşılaşmanın tek golü, 39. dakikada Robert Bozenik'ten geldi. Bu gol, maçın sonucunu belirleyen an oldu.

Hull City 5 maç sonra kaybetti (Hull City Resmi İnternet Sitesi)

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonucun ardından Hull City, ligde 41 puanda kaldı. Stoke City ise hanesine üç puan yazdırarak puanını 37'ye yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLAR

Hull City, Championship'te gelecek hafta sahasında Watford'u ağırlayacak. Stoke City ise bir sonraki maçında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak.