Real Madrid'e şok! Kylian Mbappe 3 hafta sahalardan uzak kalacak

L'Equipe'te yer alan habere göre Kylian Mbappe, bir süredir dizinde yaşadığı ağrılar nedeniyle detaylı kontrollerden geçti. 31 Aralık'ta yapılan MR çekiminin ardından Fransız yıldızın dizinde lezyon tespit edildiği belirtildi. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda Mbappe'nin bir süre dinlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kylian Mbappe (AFP) SAHALARDAN UZAK KALACAK Dizinde tespit edilen lezyon nedeniyle Kylian Mbappe'nin maçlarda forma giymemesi ve tedavi sürecine girmesi planlanıyor. Haberde yer alan bilgilere göre Fransız futbolcunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme, Real Madrid'in önümüzdeki maçlar öncesinde planlarını etkileyecek bir durum olarak öne çıktı.