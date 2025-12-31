Real Madrid'e şok! Kylian Mbappe 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Real Madrid, sezonun kritik döneminde yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. İspanyol ekibinde son haftalarda dizindeki ağrılar nedeniyle yakından takip edilen Fransız futbolcunun sağlık kontrolleri tamamlandı ve sonuçlar endişe yarattı.
L'Equipe'te yer alan habere göre Kylian Mbappe, bir süredir dizinde yaşadığı ağrılar nedeniyle detaylı kontrollerden geçti. 31 Aralık'ta yapılan MR çekiminin ardından Fransız yıldızın dizinde lezyon tespit edildiği belirtildi. Sağlık ekibinin raporu doğrultusunda Mbappe'nin bir süre dinlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
SAHALARDAN UZAK KALACAK
Dizinde tespit edilen lezyon nedeniyle Kylian Mbappe'nin maçlarda forma giymemesi ve tedavi sürecine girmesi planlanıyor. Haberde yer alan bilgilere göre Fransız futbolcunun yaklaşık üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu gelişme, Real Madrid'in önümüzdeki maçlar öncesinde planlarını etkileyecek bir durum olarak öne çıktı.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYORDU
Kylian Mbappe, bu sezon Real Madrid formasıyla 24 resmi karşılaşmada görev aldı. Fransız yıldız bu maçlarda 29 gol atarken, 5 asistlik katkı sağladı. Yüksek performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri olan Mbappe'nin sakatlığı, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.