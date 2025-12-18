PODCAST CANLI YAYIN

Kenan Yıldız için astronomik bonservis bedeli

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Genç yıldız için son olarak İngiltere’den sürpriz bir hamle gündeme gelirken, Juventus’un belirlediği bonservis bedeli dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Juventus'ta bu sezon da istikrarlı bir grafik çizen Kenan Yıldız, Avrupa'nın önde gelen liglerinden kulüplerin transfer listesinde üst sıralara yükseldi. Özellikle Premier Lig ekiplerinin genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Kenan Yıldız (REUTERS)Kenan Yıldız (REUTERS)

MANCHESTER UNITED DEVREDE

Gazeteci Ben Jacobs'un haberine göre İngiliz devi Manchester United, hücum hattını güçlendirmek adına Kenan Yıldız'ı transfer listesinde üst sıralara aldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, milli futbolcunun gelişimini yakından izlediği ve süreci titizlikle takip ettiği ifade edildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

JUVENTUS'TAN DUDAK UÇUKLATAN TALEP

Haberde Juventus cephesinin, Kenan Yıldız için talep ettiği bonservis bedelini de netleştirdiği aktarıldı. İtalyan devinin, transferin gerçekleşmesi için 90 ila 100 milyon euro arasında bir rakam beklediği belirtildi. Bu yüksek talep, olası bir transferde sürecin kolay olmayacağını gösteriyor.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

HENÜZ RESMİ TEMAS YOK

Manchester United'ın bu rakamları karşılayıp karşılamayacağı ve taraflar arasında resmi görüşmelerin ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar kulüpler arasında resmi bir temasın kurulmadığı kaydedildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Kenan Yıldız, Juventus taraftarlarının oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP)" seçildi. İtalyan kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcunun kasım ayında ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, üçü Serie A'da olmak üzere beş maça çıktığı vurgulandı. Açıklamada, "Kenan iki gol atıp bir asist yaptı. Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve Cagliari maçında attığı iki golle önemli rol oynadı" ifadelerine yer verildi.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı ve 1.707 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız, bu süreçte 6 gol atarken 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Kenan Yıldız (AA)Kenan Yıldız (AA)

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Juventus'un yüksek bonservis beklentisi ve Premier Lig'den gelen ilgi, Kenan Yıldız'ın önümüzdeki dönemde Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.

