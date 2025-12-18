Kenan Yıldız için astronomik bonservis bedeli

Manchester United'ın bu rakamları karşılayıp karşılamayacağı ve taraflar arasında resmi görüşmelerin ne zaman başlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Şu ana kadar kulüpler arasında resmi bir temasın kurulmadığı kaydedildi.

Kenan Yıldız , Juventus taraftarlarının oylarıyla kasım ayının "en değerli oyuncusu (MVP)" seçildi. İtalyan kulübü tarafından yapılan açıklamada, genç futbolcunun kasım ayında ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, üçü Serie A'da olmak üzere beş maça çıktığı vurgulandı. Açıklamada, "Kenan iki gol atıp bir asist yaptı. Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyette ve Cagliari maçında attığı iki golle önemli rol oynadı" ifadelerine yer verildi.

20 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada görev aldı ve 1.707 dakika sahada kaldı. Kenan Yıldız , bu süreçte 6 gol atarken 6 da asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Kenan Yıldız (AA)

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Kenan Yıldız'ın Juventus ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Juventus'un yüksek bonservis beklentisi ve Premier Lig'den gelen ilgi, Kenan Yıldız'ın önümüzdeki dönemde Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.