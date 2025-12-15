Berke Özer Avrupa'nın radarında! İtalyanlar harekete geçti

İtalyan basınından Gazzetta'nın haberine göre Serie A devi Milan , Berke Özer 'i yakından takip ediyor. Haberde, Milan'ın mevcut kalecisi Mike Maignan ile sözleşme yenilememesi halinde Berke için harekete geçebileceği belirtildi. İtalyan kulübünün transfer listesinde Berke'nin yanı sıra Lens forması giyen Robin Risser'in de yer aldığı aktarıldı.

Berke Özer (AFP)

PENALTI PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Lille formasıyla bu sezon öne çıkan Berke Özer, penaltılardaki başarısıyla adından söz ettirdi. Milli kaleci, biri tekrarlanan atış olmak üzere karşı karşıya kaldığı 8 penaltının 7'sini kurtardı. OPTA verilerine göre Berke, UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir sezonda üç penaltı kurtaran ilk kaleci olarak kayıtlara geçti.

Berke Özer'in bu performansı, Avrupa'nın üst düzey kulüplerinin ilgisinin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.