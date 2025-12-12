PODCAST CANLI YAYIN

Spartak Moskova Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi

Spartak Moskova’nın sezon başında Beşiktaş’tan transfer ettiği Gedson Fernandes ile hangi şartlarda yollarını ayırmaya hazır olduğu netlik kazandı. Rus ekibinin Portekizli orta saha için belirlediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Sport24'ün haberine göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes'i ancak yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor. Haberde Rus kulübünün, oyuncunun performansından son derece memnun olduğu ve bu nedenle ara transfer döneminde Gedson'u bırakmayı planlamadığı vurgulandı.

Spartak yönetiminin, yalnızca bu rakamın altına düşmeyen bir teklif gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık olacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Spartak Moskova, Gedson Fernandes'i Temmuz ayında Beşiktaş'tan 20.7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve Portekizli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GEDSON'DAN ETKİLİ PERFORMANS

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 19 resmi maçta görev aldı. Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 3 de asist yaparak takımının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

