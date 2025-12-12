Spartak Moskova Gedson Fernandes'in bonservisini belirledi

Sport24'ün haberine göre Spartak Moskova, Gedson Fernandes'i ancak yaklaşık 45 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor. Haberde Rus kulübünün, oyuncunun performansından son derece memnun olduğu ve bu nedenle ara transfer döneminde Gedson'u bırakmayı planlamadığı vurgulandı.

Spartak yönetiminin, yalnızca bu rakamın altına düşmeyen bir teklif gelmesi durumunda transfer görüşmelerine açık olacağı ifade edildi.