Liverpool'dan Salah açıklaması

Ligde yarın (cumartesi) oynayacakları Brighton Hove Albion karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakılan Salah'ın durumuyla ilgili soruları yanıtladı. 33 yaşındaki Mısırlı futbolcuyla bugün bir araya geleceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.





Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımda kalmasını isteyip istememesiyle ilgili soruya, "Salah'ın kalmasını istememem için hiçbir neden yok. Kulüp onunla birçok maç kazandı." yanıtını verdi.



Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.



Mısırlı yıldız, açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmamıştı.