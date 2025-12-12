Dünya bu haberi bekliyordu! Liverpool'dan Mohamed Salah kararı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı yıldız Muhammed Salah bugün bir araya geldi. Brighton ile oynanacak lig maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Slot, Salah’ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, zorlu randevu öncesi kararını verdi.
Hollandalı teknik adam, Salah'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sorulara net yanıtlar verdi. 33 yaşındaki futbolcuyla bugün görüşeceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.
KADROYA YENİDEN ALINDI
The Athletic'in haberine göre Muhammed Salah, Brighton karşılaşması için Liverpool'un maç kadrosuna yeniden dahil edildi. Haberde, Mısırlı yıldızın kadroya dönüşünün Arne Slot ile yapılan olumlu görüşmenin ardından gerçekleştiği vurgulandı.
AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Ligde üst üste üç maç yedek kalan Salah, Leeds United ile 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından yaşadığı hayal kırıklığını açıkça dile getirmişti. Tecrübeli futbolcu, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." sözleriyle dikkat çekmişti.
Bu açıklamaların ardından Salah, Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Brighton maçı öncesinde yeniden kadroya dahil edilmesi ise gözlerin yeniden Arne Slot ile yapılacak sürecin seyrine çevrilmesine neden oldu.