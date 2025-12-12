Dünya bu haberi bekliyordu! Liverpool'dan Mohamed Salah kararı

Hollandalı teknik adam, Salah'ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili sorulara net yanıtlar verdi. 33 yaşındaki futbolcuyla bugün görüşeceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah (REUTERS) KADROYA YENİDEN ALINDI The Athletic'in haberine göre Muhammed Salah, Brighton karşılaşması için Liverpool'un maç kadrosuna yeniden dahil edildi. Haberde, Mısırlı yıldızın kadroya dönüşünün Arne Slot ile yapılan olumlu görüşmenin ardından gerçekleştiği vurgulandı.