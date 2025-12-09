PODCAST CANLI YAYIN

Zeki Çelik'e 1 maç ceza

Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Cagliari karşısında oyundan atılmasının ardından kırmızı kart cezası nedeniyle Serie A’da bir maç forma giyemeyecek.

Zeki Çelik, Roma'nın geçtiğimiz hafta Cagliari'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyonun ardından disiplin kurulunun verdiği karar doğrultusunda milli futbolcuya bir maçlık men cezası uygulandı.

COMO MAÇINI KAÇIRACAK

Roma, ligde gelecek hafta Como'yu sahasında konuk edecek. Zeki Çelik, aldığı ceza nedeniyle bu karşılaşmada görev yapamayacak.

SEZON PERFORMANSI

Milli savunma oyuncusu, Roma formasıyla bu sezon 18 maçta süre aldı. Zeki Çelik, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

