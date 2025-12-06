Topçular'a büyük şok! Aston Villa - Arsenal: 2-1 | MAÇ SONUCU

Karşılaşmanın 7. dakikasında sol kanattan gelişen atakta topu takip eden Matty Cash, dar açıdan yaptığı vuruşla Aston Villa 'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi.

Aston Villa'nın gol sevinci (REUTERS)

BUENDIA 90+5'TE SAHNEYE ÇIKTI

Maçın son anlarında Aston Villa yeniden öne geçti. Boubacar Kamara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Emiliano Buendia, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve 90+5'te skoru 2-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele Aston Villa'nın galibiyetiyle sona erdi.

ARSENAL'İN 11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Ligde çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Arsenal, Aston Villa karşısında aldığı sonuçla bu seriyi kaybetti. Arteta'nın ekibi bu sezon Premier Lig'de ikinci yenilgisini aldı.