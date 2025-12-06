PODCAST CANLI YAYIN

Topçular'a büyük şok! Aston Villa - Arsenal: 2-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig’in 15. haftasında Arsenal, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Aston Villa’ya konuk oldu. Villa Park’ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında sol kanattan gelişen atakta topu takip eden Matty Cash, dar açıdan yaptığı vuruşla Aston Villa'yı 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına ev sahibi takımın üstünlüğüyle girildi.

ARSENAL EŞİTLİĞİ BULDU

İkinci yarıda baskısını artıran Arsenal, orta sahada kazandığı top sonrası organize gelişen atakta Leandro Trossard'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşla 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Aston Villa'nın gol sevinci (REUTERS)Aston Villa'nın gol sevinci (REUTERS)

BUENDIA 90+5'TE SAHNEYE ÇIKTI

Maçın son anlarında Aston Villa yeniden öne geçti. Boubacar Kamara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Emiliano Buendia, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve 90+5'te skoru 2-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele Aston Villa'nın galibiyetiyle sona erdi.

ARSENAL'İN 11 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Ligde çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamayan Arsenal, Aston Villa karşısında aldığı sonuçla bu seriyi kaybetti. Arteta'nın ekibi bu sezon Premier Lig'de ikinci yenilgisini aldı.

Arsenal, Birmingham'dan puansız ayrıldı (EPA)Arsenal, Birmingham'dan puansız ayrıldı (EPA)

ASTON VILLA ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle Aston Villa ligdeki 9. galibiyetine ulaştı ve puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.
Arsenal ise 33 puanda kalarak Premier Lig'de liderliğini korudu.

GELECEK HAFTA FİKSTÜRÜ

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise West Ham deplasmanına konuk olacak.

