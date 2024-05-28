Şok Çarşamba özel indirimi başladı! 48 üründe fiyatlar düştü! Yumuşatıcı 69 TL, kaşar 125 TL, zeytin 59 TL, ton balığı 49 TL, kahve 89 TL...

Fuse Tea Şeftali 4x1 Litre 65 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Jakarlı El Havlusu 34,95 TL
Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 2'li 99,95 TL
Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL
Kadın / Erkek Mantar Taban Terlik 199 TL
Kadın Terlik 79,95 TL
2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL
Duş Başlığı Seti 59,95 TL
Dikdmrtgen Ayna 349 TL
Bambu Katlanır Çamaşır Sepeti 599 TL
Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL
Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL
Baskılı Kulplu Midi Hurç 39,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL
Aksesuar Kutusu 99,95 TL
Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL
Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL
Baskılı Kulplu Mega Hurç 49,95 TL