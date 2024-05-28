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Şok Çarşamba özel indirimi başladı! 48 üründe fiyatlar düştü! Yumuşatıcı 69 TL, kaşar 125 TL, zeytin 59 TL, ton balığı 49 TL, kahve 89 TL...

ŞOK, her hafta olduğu gibi bu hafta da muhteşem indirimlerle dolu bir kampanya ile karşınızda! 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında tüm ŞOK marketlerinde geçerli olacak bu kampanya sayesinde, elektronikten ev gereçlerine, güzellik ürünlerinden mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sizlerle buluşacak.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 23:06 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 23:06
Şok Çarşamba özel indirimi başladı! 48 üründe fiyatlar düştü! Yumuşatıcı 69 TL, kaşar 125 TL, zeytin 59 TL, ton balığı 49 TL, kahve 89 TL...

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ŞOK Marketler zinciri, müşterilerine büyük bir indirim kampanyasıyla merhaba diyor. 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, elektronikten ev eşyalarına, güzellik ürünlerinden mobilyalara kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla sunulacak.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL
Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL
Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL

Nescafe Gold Crema Yumuşak İçim Kahve 80 gr 55 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Şölen Luppo Sandviç Kek 12'li 40 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Fuse Tea Şeftali 4x1 Litre 65 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL
Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL


Jakarlı El Havlusu 34,95 TL
Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 2'li 99,95 TL
Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL
Kadın / Erkek Mantar Taban Terlik 199 TL
Kadın Terlik 79,95 TL

2 Kapaklı 4 Bölmeli Dolap 1.149 TL
Duş Başlığı Seti 59,95 TL
Dikdmrtgen Ayna 349 TL
Bambu Katlanır Çamaşır Sepeti 599 TL

Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL
Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL
Baskılı Kulplu Midi Hurç 39,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL
Aksesuar Kutusu 99,95 TL

Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL
Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL
Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL
Baskılı Kulplu Mega Hurç 49,95 TL

La Vache Qui Rit Üçgen Peynir 8x12,5 gr 25 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Baskılı Kulplu Maxi Hurç 44,95 TLPermolit Tavan Boyası 17,5 Kg 449 TL
Permolit İç Cephe Boyası 10 Kg 379 TL

Nilson Anahtar 34,95 TL
Macromax Expert Temizlik Sistemi 149 TL
Macromax Sprey Mop 199 TL

Macromax Pedallı Spin Mop 319 TL
2 Kapaklı 4 Bölmeli Geniş Dolap 1.299 TL
Tek Kapaklı 8 Bölmeli Dolap 999 TL

BİM 27-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! Çeyiz, mutfak, giyim, kozmetik...
BİM 27-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu: Büyük İNDİRİM bu sabah başladı! Çeyiz, mutfak, giyim, kozmetik...

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