Yazlık giyim ürünleri listelendi! ŞOK 26-28 Mayıs İNDİRİMİ başladı! 26-28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

ŞOK Marketleri, müşterilerine her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Yenilenen kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri, özellikle mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri sevindirecek indirimler sunuyor. Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçesine nefes aldırıyor. Un, şeker, yağ ve makarnada büyük indirimler müşterilerin ilgisini çekiyor. Bununla birlikte, kahvaltılık ürünlerde de peynir, zeytin, reçel gibi çeşitlerde cazip fırsatlar bulunuyor.