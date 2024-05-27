SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Aktüel Haberleri

Yazlık giyim ürünleri listelendi! ŞOK 26-28 Mayıs İNDİRİMİ başladı! 26-28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçelerine önemli bir rahatlama sağlıyor. Un, şeker, yağ ve makarna gibi temel ihtiyaçlarda büyük indirimler, müşterilerin yoğun ilgisini çekiyor. ŞOK marketlerinde yer alan bu avantajlı fırsatlar, ailelerin gıda masraflarını önemli ölçüde azaltıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi... Temel gıda maddelerinde yapılan bu indirimler, aile bütçesine ciddi katkılar sağlıyor. Gıda harcamalarının büyük bir kısmını oluşturan bu ürünlerdeki indirimler, ekonomik sıkıntılar yaşayan aileler için büyük bir fırsat oluşturuyor. Bu sayede, aileler temel ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılama imkanı buluyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:27 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 09:29
Yazlık giyim ürünleri listelendi! ŞOK 26-28 Mayıs İNDİRİMİ başladı! 26-28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ŞOK Marketleri, müşterilerine her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Yenilenen kampanyalarıyla dikkat çeken market zinciri, özellikle mutfak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenleri sevindirecek indirimler sunuyor. Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçesine nefes aldırıyor. Un, şeker, yağ ve makarnada büyük indirimler müşterilerin ilgisini çekiyor. Bununla birlikte, kahvaltılık ürünlerde de peynir, zeytin, reçel gibi çeşitlerde cazip fırsatlar bulunuyor.

26-28 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL,

Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL,

Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL,

Kadın Terlik 89,95 TL

Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL

Kadın Pijama Takımı 229 TL,

Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL,

3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL,

Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL,

Minimizer Sütyen 159 TL,

2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL,

2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,

Gokidy Küçük Uzay Yolu 299 TL,

Top Atar 249 TL,

Robot 249 TL,

Küpstem Eğitici Küpler 249 TL,

Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL,

Bebek Manav Seti 249 TL,

Bebek Kasiyer Seti 249 TL,

Metal İş Makineleri 79,95 TL,

Manken Bebek Oyun Seti 149 TL ,

Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL,

6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL,

6'lı Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 99,95 TL,

3'lü Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V 79,95 TL

Vatandaşlar 09.00da kapıda sıra olacak! BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...
Vatandaşlar 09.00'da kapıda sıra olacak! BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ elebaşı Gülen’in kaçırılmasının perde arkası! Arkasında CIA de olsa şer yuvası çöküyor: Pensilvanya’da ’Baş Yüce’ cuntası
Uluslararası Adalet Divanı ’dur’ demişti! İsrail Refah’ta çadırları bombaladı: Onlarca Filistinliyi diri diri yaktılar
Tarihe düşen kara leke: 27 Mayıs 1960 darbesi! Üzerinden tam 64 yıl geçti
Florya’daki şampiyonluk kutlamasına Icardi damga vurdu! Ali Koç yazan formayı giydi! Balkon demirlerine bayrağı astı
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Soruşturma başlatıldı
Çalışana çifte tazminat: Kıdem ve ihbar ödemeleri nasıl hesaplanır? Temmuz’da neler değişecek?
Mayıslar Galatasaray’ın! Şampiyonu spor yazarları değerlendirdi! Okan Buruk’a övgü dolu sözler
Engin Polat ve Dilan Polat soruşturmasında yeni ayrıntılara ulaşıldı! Sabun satışı üzerinden 1 milyar TL’lik şaibe köpüğü! Şirket şirket gezdirmişler
İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un Avrupa sahnesindeki muhtemel rakipleri
atv’nin yeni yarışması Alan’da sona kalan 1 milyon TL alacak! Oktay Kaynarca’nın sunumuyla zamana karşı yeni bilgi yarışması!
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti! Başkan Erdoğan’dan tebrik
ÖZEL | İsmail Kartal Takvim’e konuştu! Takımda kalacak mı?
2023-24 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ünlü aslanları coşturdu! Sosyal medya sarı-kırmızıya boyandı! İşte ünlülerin şampiyonluk paylaşımları...
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı ’şov başlıyor’ diyerek stüdyoyu kırdı geçirdi!
Galatasaray’dan Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş’a şampiyonluk göndermesi
SON DAKİKA