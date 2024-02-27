Stanley Termos aşırı uyguna geliyor! BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Şubat - 5 Mart 2024 FİYAT LİSTESİ çıktı! 1L süt 21.50 TL, 400 gr peynir 39.00 TL...

BİM'in 27 Şubat 2024 Salı günü yayınladığı aktüel ürünler kataloğu müşterilerin ilgi odağı haline geldi. Bu haftanın gözdesi, 470 ml kapasiteli Stanley One Hand Mug termos oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM'in 27 Şubat 2024 Salı günü yayınladığı aktüel ürünler kataloğu müşterilerin ilgi odağı haline geldi. Bu haftanın gözdesi, 470 ml kapasiteli Stanley One Hand Mug termos oldu. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM 27 ŞUBAT - 5 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
🧀 Tam Yağlı Kaşar Peyniri Yörükoğlu- 219,00 TL
🍫 Kakaolu Fındık Kreması Nut Master- 59,50 TL
🍖 Dana Parmak Sucuk Şahin 300 g- 189,00 TL
🍗 Erpiliç soslu Piliç Kanat- 85,00 TL
🥔 Superfresh patates 1 kg- 82,50 TL
☕ Hazır Kahve Cafe Crown- 99,50 TL
☕ Cappuccino Bardak Seti- 99,500 TL
🌾 Bulgur Çeşitleri 1 kg- 21,50 TL
🍯 Süt Reçeli Çeşitleri- 36,00 TL
🥥 Hindistan Cevizi Cipsi Züber- 29,500 TL
📺 Dijitsu 50' UHD Android Led Tv 9.499 TL
🌀 Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL
🍵 Range Çay Makinesi 999 TL
📺 LG 55" 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL
☕ Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
🍽️ Kumtel Mini Fırın 1.099 TL
🍞 Onvo Dijital Tost Makinesi 2.599 TL
🌡️ Stanley One Hand Mug Termos 470 ml 899 TL
🌀 Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
🤖 Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge 7.999 TL
🌀 Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL
📱 Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.799 TL
🖱️ Everest Kablosuz Mouse 99 TL
🚲 Skyjet MK25 20' Elektrikli Bisiklet 12.999 TL
🍽️ Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL
🍮 Kütahya Porselen Sufle Kabı 27,50 TL
🍜 Kütahya Porselen Kase 85 TL
🍳 Chef's Pro Wok Tava 28 cm 219 TL
🥧 Chef's Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm 179 TL
🍳 Amboss Ezme Tava 26 cm 359 TL
🎂 Amboss Kek Kalıbı 26 cm 239 TL
🥄 Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL
☕ Glass in love Borosilikat Fincan 3'lü 89 TL
💧 Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre 89 TL
🍓 Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml 99 TL
🍹 Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 30,50 TL
🌶️ Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3'lü 189 TL
🍲 Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3'lü 189 TL
🌸 Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml 99 TL
🍯 Bal Kovanozu 49,50 TL
🔪 Büyük Kesme Panosu 49,50 TL
🍊 Ölçülü Narenciye Sıkacağı 500 ml 49,50 TL
🍶 Matara 530 ml 85 TL
🧊 Kapaklı Silikon Buzluk 26,50 TL
🍽️ Colorina Pasta Servis Seti 249 TL
🍵 Çay Tabağı 6'lı 109 TL
🍪 İki Katlı Kurabiyelik 159 TL
🍶 Cam Kase 3'lü 75 TL
🎂 Ayaklı Kek Tabağı 149 TL
🍜 Ayaklı Gold Rimli Kase 21 cm 99 TL
🍽️ Altın Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL
🍹 Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü 89 TL
🍹 Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
☕ Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 139 TL
🍽️ Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık 107,50 TL
🍽️ Okyanus Gold Askılı Fincanlı / Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL
🌸 Orkide Saksısı 1,6 Litre 39,50 TL
👚👖 Kadın / Erkek Pijama Takımı 219 TL
👖 Kadın / Erkek Eşofman Altı 99 TL
👟 Kız - Erkek Spor Ayakkabı 259 TL
👠 Letoon Kadın Ayakkabı 369 TL
🧺 Naturalove Simli Küçük Boy Sepet 65 TL
🍽️ Naturalove Simli Peçetelik 7,50 TL
🍽️ Naturalove Simli Amerikan Servis 65 TL
🥤 Naturalove Simli Bardak Altlığı 10,50 TL
👜 Peluş Çanta 219 TL
👜 Kol Çanta 149 TL
👛 Cüzdan 95 TL
👩🦲 Havlu Saç Bonesi 39,50 TL
🛌 Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 299 TL
🛌 Çift Kişilik Battaniye 365 TL
🍽️ Baskılı Masa Örtüsü 79 TL
🛌 Baskılı Mindır 44,50 TL
👶 Bebek Nevresim Seti 169 TL
👶 Bebek Penye Lastikli Çarşaf 85 TL
🍼 Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL