27 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Evlere Şenlik! Tost Peyniri, Kaşar Peyniri, Yoğurt BİM İndirimi!

BİM, 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğu ile müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. Haftanın en uygun fiyatlı ürünlerini BİM'de bulabilirsiniz. Gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, ev tekstilinden elektronik ürünlere kadar birçok kategoride indirimli ürünler sizleri bekliyor.

Sağlıklı ve Lezzetli Seçenekler Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor. 22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU