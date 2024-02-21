27 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: Ballı Kaymak ve Dana Parmak Sucuk BİM İndirimi!

BİM, bu hafta indirimlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli seçenekler sunan BİM'in indirimli ürünler kataloğu, her bütçeye uygun çeşitlilikte ürünler içeriyor.

Sağlıklı ve Lezzetli Seçenekler Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor. 22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 27 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU