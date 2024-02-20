Sucuk ve Piliç Kanat BİM İndirimi! 27 Şubat 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM, bu hafta indirimlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli seçenekler sunan BİM'in indirimli ürünler kataloğu, her bütçeye uygun çeşitlilikte ürünler içeriyor.
BİM, bu hafta indirimlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli seçenekler sunan BİM'in indirimli ürünler kataloğu, her bütçeye uygun çeşitlilikte ürünler içeriyor.
Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor.
22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
27 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Atıştırmalık arayanlar için Nut Master Kakaolu Fındık Kreması, Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi ve Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar gibi çeşitler mevcut. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi ve Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta gibi ürünler de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.
Eviniz için ihtiyaç duyabileceğiniz Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin, Zeytinköy Kırma Yeşil Zeytin ve Gülsan Tahin gibi ürünler de BİM'in bu haftaki kataloğunda yer alıyor.
BİM, 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Alışveriş listelerinizi hazırlayın çünkü bu hafta BİM'de birçok ürün cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar: