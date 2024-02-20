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Sucuk ve Piliç Kanat BİM İndirimi! 27 Şubat 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM mağazaları, 27 Şubat'tan itibaren geçerli olacak yeni indirim kataloğunu yayınladı. Yayınlanan katalogda, günlük yaşamınızı zenginleştirecek birçok ürün yer alıyor. Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor. İşte 27 Şubat 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu detayları haberimizde...

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Giriş Tarihi 20 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme 20 Şubat 2024, 16:48
Sucuk ve Piliç Kanat BİM İndirimi! 27 Şubat 2024 BİM Aktüel Kataloğu

BİM, bu hafta indirimlerle tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli seçenekler sunan BİM'in indirimli ürünler kataloğu, her bütçeye uygun çeşitlilikte ürünler içeriyor.

Sağlıklı ve Lezzetli Seçenekler

Sağlıklı beslenmeye önem verenler için İçim Orman Meyveli Kefir, İçim Kefir ve Yörükoğlu %15 Yağlı Krema gibi ürünler indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, Kerem Ballı Kaymak ve Şahin Dana Parmak Sucuk gibi lezzetli ürünler de katalogda yer alıyor.

22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

27 ŞUBAT ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Atıştırmalık arayanlar için Nut Master Kakaolu Fındık Kreması, Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi ve Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar gibi çeşitler mevcut. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi ve Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta gibi ürünler de indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor.

Eviniz İçin Gerekli Her Şey

Eviniz için ihtiyaç duyabileceğiniz Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin, Zeytinköy Kırma Yeşil Zeytin ve Gülsan Tahin gibi ürünler de BİM'in bu haftaki kataloğunda yer alıyor.

BİM'de Bu Hafta Neler Var? İndirimli Ürünlerin Detaylı Listesi

BİM, 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Alışveriş listelerinizi hazırlayın çünkü bu hafta BİM'de birçok ürün cazip fiyatlarla sizleri bekliyor. İşte detaylar:

Süt ve Süt Ürünleri

  • Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 259 TL
  • Yörükoğlu Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr: 219 TL
  • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 1000 gr: 109 TL
  • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 135 TL
  • Dost %1.2 Yağlı Ayran 2 Litre: 39,50 TL
  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre: 47,50 TL
  • İçim Kefir 1 Litre: 44,50 TL
  • Yörükoğlu %15 Yağlı Krema 200 ml: 21,50 TL
  • Yörükoğlu Sade Süt 180 ml: 6,95 TL
  • Yörükoğlu Süt: 7,25 TL
  • Kerem Ballı Kaymak 200 gr: 49,50 TL

Et Ürünleri

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 300 gr: 189 TL
  • Namet Soslu Dana Burger Köfte: 55 TL
  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr: 52,50 TL
  • Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 gr: 85 TL

Gıda ve Atıştırmalıklar

  • Superfresh Patates 1 Kg: 82,50 TL
  • Banvit Nugget: 79 TL
  • Banvit Schnitzel 1000 gr: 79 TL
  • Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 gr: 59,50 TL
  • Eti Pronot Glutensiz Bebe Bisküvisi 180 gr: 39,50 TL
  • Züber Karışık Kuruyemiş Hurma Bar 3x35 gr: 34,50 TL
  • Ülker Çokomel Marshmallowlu Sade Bisküvi 15x12 gr: 34,50 TL
  • Eti Popkek Hindistan Cevizli Mini Kek 180 gr: 29,50 TL
  • Ülker Dankek Çilekli Rulo Pasta 235 gr: 29,50 TL
  • Ülker Halley Muzlu Atıstırmalık 3x66 gr: 27,50 TL
  • Çokonat 3'lü: 24,50 TL
  • Bebeto Yumuşak Şeker 200 gr: 19,50 TL
  • Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL
  • Nestle Çikolata 60 gr: 16,50 TL
  • Ülker Beyaz Çikolata Kaplamalı Gofret 35 gr: 4,95 TL

Zeytin ve Kahvaltılık Ürünler

  • Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg: 119 TL
  • Zeytinköy Kırma Yeşil Zeytin 1000 gr: 97,50 TL
  • Gülsan Tahin 600 gr: 72,50 TL
  • Gülsan Üzüm Pekmezi 400 gr: 37,50 TL
  • Sana Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 500 gr: 37,50 TL
  • Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 270 gr: 36 TL
  • Koska Tahin Helvası: 27,50 TL
  • Gülsan Reçel Çeşitleri 380 gr: 25 TL

İçecekler

  • Cafe Crown Hazır Kahve Çeşitleri: 99,50 TL
  • Cafe Crown Cappuccino + Bardak Set: 99,50 TL
  • Jacobs Monarch Gold Çözünebilir Kahve 100 gr: 79,50 TL
  • Fiskobirlik Çaytanesi Siyah Çay Demlik Poşet 100'lü: 59,50 TL
  • Fiskobirlik Çaytanesi Siyah Çay 500 gr: 52,50 TL
  • Doğuşçay Bitki Çayı Çeşitleri: 22,50 TL
  • Mesh Meyve Çayı Çeşitleri: 22,50 TL

Kuruyemiş ve Tatlılar

  • Simbat Siirt Fıstığı 300 gr: 145 TL
  • Keyifçe İri Kırık Ceviz İçi 400 gr: 125 TL
  • Keyifçe Cevizli Muska 400 gr: 59,50 TL
  • Tariş Kuru Meyve Karışımı 250 gr: 49,50 TL
  • Tariş Antep Karası Üzümü 250 gr: 42,50 TL

27 Şubat 2024 BİM Aktüel Kataloğu

27 Şubat 2024 BİM Aktüel Kataloğu

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