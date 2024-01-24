SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Aktüel Haberleri

A101 25 Ocak 2024 AKTÜEL ürünler kataloğu! Lastikli çarşaf 99.90 TL, 2'li yastık kılıfı 49.90 TL, büyük boy hurç 39.90 TL, 6'lı saklama kabı 89.90 TL...

A101 aktüel ürünler listesi yayımlandı! 25 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. 25 Ocak A101 indirimli ürünler kataloğunda, gıda ürünlerinden ev eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden teknolojik aletlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. İşte 25 Ocak 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 16:19 Güncelleme 24 Ocak 2024, 16:19

A101'in her hafta düzenlediği indirimli kampanyalar, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu hafta da birbirinden avantajlı ürünlerle dolu olan katalog, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

25 OCAK PERŞEMBE A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

🧼 Toz Deterjan - 325,00 TL
🪣 Temizlik Kova Seti - 369,00 TL
🍗 Dondurulmuş Piliç Bonfile - 139,00 TL

🌿 Biberiye Turşusu - 89,90 TL
🏡 Kaymaz Taban Halı - 649,00 TL

🛌 Çift Kişilik Yorgan - 299,00 TL
🚧 Oyuncak Güzellik ve İnşaat Seti - 299,00 TL
🍼 Mama Sandalyesi - 359,00 TL

🧳 Büyük Boy Valiz - 699,00 TL
👜 Kabin Boy Valiz - 499,00 TL
🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL

🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL
🍲 Ezme Granit Tencere - 349,00 TL
🍲 Tencere Seti 6 Parça - 649,00 TL

🍹 Cam Su Takımı 5 Parça - 129,00 TL
☕ Porselen Fincan Takımı 4 Parça - 99,00 TL
☕ Kahve Makinesi - 1.249,00 TL

🌀 Dikey Kablolu Süpürge - 999,00 TL
🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 37.990,00 TL
🚐 Çekme Karavan - 239.000,00 TL

👕 Çamaşır Makinesi - 10.499,00 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi - 8.999,00 TL

📺 Ultra HD Android TV - 14.399,00 TL
📱 Cep Telefonu - 3.499,00 TL

24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL
24 Ocak 2024 ŞOK aktüel kataloğu: DEV İNDİRİM başlıyor! Pijama Takımı 280 TL, Battaniye 129 TL, Kahve Bardağı 49,95 TL
23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...
23 Ocak 2024 BİM indirimli ürünler kataloğu! 09.00'da tüm raflarda geçerli! 5 litresi 89.50 TL...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan küstah tehdit! ’Özgür teröristan’ isteyip AK Parti kesin yenilmeli dedi: CHP - DEM’e ’Öcalan’lı yol haritası
Rusya’da uçak kazası! Belgorod’da askeri nakliye uçağı düştü: Kiev ve Kremlin’den iki farklı açıklama: Esir mi taşıyordu füze mi?
SON DAKİKA