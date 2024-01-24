A101 25 Ocak 2024 AKTÜEL ürünler kataloğu! Lastikli çarşaf 99.90 TL, 2'li yastık kılıfı 49.90 TL, büyük boy hurç 39.90 TL, 6'lı saklama kabı 89.90 TL...

A101'in her hafta düzenlediği indirimli kampanyalar, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu hafta da birbirinden avantajlı ürünlerle dolu olan katalog, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.
A101'in her hafta düzenlediği indirimli kampanyalar, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma imkanı sunuyor. Bu hafta da birbirinden avantajlı ürünlerle dolu olan katalog, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.
25 OCAK PERŞEMBE A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
🧼 Toz Deterjan - 325,00 TL
🪣 Temizlik Kova Seti - 369,00 TL
🍗 Dondurulmuş Piliç Bonfile - 139,00 TL
🌿 Biberiye Turşusu - 89,90 TL
🏡 Kaymaz Taban Halı - 649,00 TL
🛌 Çift Kişilik Yorgan - 299,00 TL
🚧 Oyuncak Güzellik ve İnşaat Seti - 299,00 TL
🍼 Mama Sandalyesi - 359,00 TL
🧳 Büyük Boy Valiz - 699,00 TL
👜 Kabin Boy Valiz - 499,00 TL
🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL
🛋️ Koltuk Takımı - 12.900,00 TL
🍲 Ezme Granit Tencere - 349,00 TL
🍲 Tencere Seti 6 Parça - 649,00 TL
🍹 Cam Su Takımı 5 Parça - 129,00 TL
☕ Porselen Fincan Takımı 4 Parça - 99,00 TL
☕ Kahve Makinesi - 1.249,00 TL
🌀 Dikey Kablolu Süpürge - 999,00 TL
🛵 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 37.990,00 TL
🚐 Çekme Karavan - 239.000,00 TL
👕 Çamaşır Makinesi - 10.499,00 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi - 8.999,00 TL
📺 Ultra HD Android TV - 14.399,00 TL
📱 Cep Telefonu - 3.499,00 TL