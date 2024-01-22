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A101 aktüel FİYAT LİSTESİ! 25 Ocak 2024 züccaciye, temel gıda ürünlerinde İNDİRİM! Yağ, kaşar, sucuk, yumurta, süt, bal, kaymak...

A101 market, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine birbirinden cazip indirimler sunan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan indirimli ürünler, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu haftanın gözde ürünleri arasında çekme karavan, filtre kahve makinesi, kablosuz kulaklık ve tıraş makinesi bulunuyor. Hem pratik kullanımıyla hem de uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu ürünler, müşterilerin beklentilerini karşılamak için A101 raflarında yerini alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 16:22 Güncelleme 22 Ocak 2024, 16:22
A101 aktüel FİYAT LİSTESİ! 25 Ocak 2024 züccaciye, temel gıda ürünlerinde İNDİRİM! Yağ, kaşar, sucuk, yumurta, süt, bal, kaymak...

A101, 25 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftalık olarak müşterileriyle buluşan A101 aktüel ürünler kampanyası, bu hafta çeşitli avantajlı fırsatları içeriyor.

25 OCAK A101 AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ!

Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 79 TL

Torku Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

Kaanlar Trakya Tam Yağlı Beyaz Peynir 1 Kg 131 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 500 gr 69 TL

Nestle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 Kg 79 TL

Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 149 TL

Tukaş / Burcu Domates Salçası 830 gr 34,50 TL

Galle Salatalık Turşusu 680 gr 18,50 TL

Ülker Halley Biküvi Çeşitleri 24,75 TL

Ülker Halley Çikolatalı Bisküvi 8x30 gr 24,75 TL

Piliç Döner 200 gr 38,90 TL

Ülker Pötibör Bisküvi Çeşitleri 175 gr 12,90 TL

Ülker Çokonat Gofret 33 gr 7,50 TL

Neutrogena Yüz Temizleme Jeli 200 ml 62,90 TL

Rinso Sıvı Deterjan 3 Litre 109 TL

Cif Banyo ve Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 34,90 TL

Pril Bulaşık Deterjanı 4 Kg 119 TL

Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

Yayla Tane Tane Pilavlık Pirinç 1 Kg 30 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

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