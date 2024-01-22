A101 aktüel FİYAT LİSTESİ! 25 Ocak 2024 züccaciye, temel gıda ürünlerinde İNDİRİM! Yağ, kaşar, sucuk, yumurta, süt, bal, kaymak...

A101, 25 Ocak tarihinden itibaren geçerli olan yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Haftalık olarak müşterileriyle buluşan A101 aktüel ürünler kampanyası, bu hafta çeşitli avantajlı fırsatları içeriyor.