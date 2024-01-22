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09.00'da kapıda kuyruk olacak! 23 Ocak 2024 BİM aktüel-indirimli ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! 5 L yumuşatıcı 89.50 TL...

BİM, müşterilerine her hafta Salı ve Cuma günleri özel indirimlerle dolu bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ediyor. Bu hafta ise 23-26 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu, birbirinden cazip fırsatlarla dolu. İşte 23 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 15:54 Güncelleme 22 Ocak 2024, 15:54
09.00’da kapıda kuyruk olacak! 23 Ocak 2024 BİM aktüel-indirimli ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! 5 L yumuşatıcı 89.50 TL...

23-26 Ocak 2024 tarihleri arasında BİM mağazalarında müşterileriyle buluşacak olan aktüel ürünler kataloğu, yine dopdolu avantajlarla geliyor. İşte 23 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler listesi...

BİM AKTÜEL 23 OCAK 2024 KATALOĞU

Kristal Gazlı İçecek Kola - 22 TL

Dost Salep - 29,75 TL

Greenwood Ihlamur - 34,50 TL

Cafe Crown Sıcak Çikolata - 79,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç - 165 TL

Meray Kabuklu Yer Fıstığı - 75 TL

Züber Nohut Cipsi - 19,50 TL

Rixy Mısır Çerezi - 15 TL

Molfix 86'lı Maxi Bebek Bezi 239 TL

ABC Yumuşatıcı - 89,50 TL

Maylo Kağıt Havlu - 92,50 TL

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu - 42,50 TL

Cif Lavabo Fayans Temizleyici Krem 75 TL

Doa Lavabo Açıcı Jel - 35 TL

Arko El ve Vücut Kremi - 45 TL

Naturalove Bambu Kirli Sepeti - 299 TL

Mr. Green Deterjan Hazneli Mop - 369 TL

Okyanus Banyo Seti - 299 TL

Okyanus Yedeklş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti - 349 TL

Aqua Flex Banyo Paspası - 59,50 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 26,50 TL

Baza Kutulu Hurç - 69 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici - 59 TL

Raf Organizer - 49-50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici - 29,50 TL

Naturalove Jüt Bardak Altlığı - 10,50 TL

Naturalove Amerikan Servis 49 TL

Dijitsu 75 Inç UHD Google TV - 23.999 TL

Casper VIA X30 Cep Telefonu - 7.799 TL

TCL 32 Inç FHD Android TV - 5.699 TL

Kumtel Midi Fırın - 1.499 T

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