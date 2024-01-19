30’lu yumurta, beyaz peynir, ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı... Aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! BİM, A101, ŞOK fiyat listesi

BİM, bu Cuma günü için özel indirimler ve cazip fırsatlar sunuyor. İşte, 19 Ocak 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler...
BİM, bu Cuma günü için özel indirimler ve cazip fırsatlar sunuyor. İşte, 19 Ocak 2024 tarihli BİM aktüel kataloğunda bulunan ürünler...
BİM AKTÜEL 19 OCAK 2024 KATALOĞU
Braun Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL
Nordmende 55' UHD Android Tv 10.499 TL
Nordmende 50' UHD Android Tv 9.299 TL
Nordmende 43' FHD Smart Tv 6.699 TL
Senna 32' HD Android Tv 4.299 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.799 TL
Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.499 TL
Arnica Blender Seti 999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 4.799 TL
HP 7N4W2AA Notebook 10.999 TL
Honor Choice K5 Pro Tws Kulaklık 999 TL
Honor Choice K5 Lite Tws Kulaklık 699 TL
Honor Choice Akıllı Bileklik 999 TL
Joyplus Işıklı Mini Bluetooth Hoparlör 125 TL
Hareketli Diz Üstü Bilgisayar Yükseltici 249 TL
Polosmart Tablet Telefon Tutucu 39 TL
Raflı Çalışma Masası 999 TL
Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 259 TL
Newton Denge Topları 105 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.199 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.799 TL
Derin Saklama Kabı 24 269 TL
Kğtahya Porselen Rölfeyli Yemek Takımı 799 TL
Granit Tencere Seti 1.499 TL
Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 279 TL
LAV Kilitli Saklama Kabı 375 cc 39,50 TL
Chef's Derin Tencere 289 TL
Metal Kutu 800 ml 3'lü 47,50 TL
Benante Bambu Altlıklı Porselen Fincan Seti 139 TL
Çift Baskılı Kepçe Altlığı / Peçetelik 34,50 TL
Salata Kurutucusu 89 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 79 TL
Flanel Bebek Nevresim Seti 189 TL
ŞOK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
500 GR SÜZME PEYNİR 154,50 TL
SİYAH ZEYTİN 79,90 TL
PİLAVLIK PİRİNÇ 57,50 TL