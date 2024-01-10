BİM 12 Ocak 2024 kataloğu incele 🔍 Isıtıcı isteyenlere müjde! Çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL’ye düştü

BİM'de 12 Ocak indirimleri belli oldu. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla 12 Ocak 2024 tarihinde hangi ürünlerin indirimde olduğu netleşti. Cuma günü başlayacak indirimler stoklarla sınırlı. Peki Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM indirimleri tümü...