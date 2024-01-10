BİM 12 Ocak 2024 kataloğu incele 🔍 Isıtıcı isteyenlere müjde! Çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL’ye düştü

BİM'de 12 Ocak indirimleri belli oldu. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla 12 Ocak 2024 tarihinde hangi ürünlerin indirimde olduğu netleşti. Cuma günü başlayacak indirimler stoklarla sınırlı. Peki Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM indirimleri tümü...
BİM 12 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
🔎TCL 43 inç Android TV
🔎TCL 43 inç TV Garanti Paketi
🔎Odijitsu 55 inç UHD WebOS TV
🔎HDMI Kablo (3 m)
🔎Polosmart Soundbar
🔎Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı
🔎Kumtel Cam Set Üstü Ocak
🔎Odijitsu Çelik Kettle (1.8L)
🔎Arçelik Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi
🔎Heifer Saç Kurutma Makinesi
🔎Gaz Lambası
🔎8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
🔎4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
🔎2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı
🔎Çift Yönlü Isıtıcı
🔎Fanlı Isıtıcı
🔎Mini Quartz Isıtıcı
🔎Katlanır Ayaklı Desenli Masa
🔎Piccolo Mondi Blok Oyuncaklar
🔎Masa Üstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası
🔎Bilsem Kazandıran Testler Seti
🔎Magnet Puzzle
🔎Şehir Başlangıç Setleri
🔎Tekli Arabalar
🔎Sök-Tak Araçlar
🔎Oyuncak Arazi Aracı Seti
🔎Oyuncak Sesli Vezir Araba
🔎Oyuncak Peluş Fil
🔎Cicci Peri Kızı Kanat Taç Asa Seti
🔎Araçları Tanıyalım Şekilli Kitaplar
🔎Aktüel Kitaplar
🔎Aktüel Boyama Kitapları