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BİM 12 Ocak 2024 kataloğu incele 🔍 Isıtıcı isteyenlere müjde! Çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL'ye düştü

BİM 12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Karlı havaların gelmesiyle zincir marketler de harekete geçti. BİM'de 12 Ocak'ta çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL'ye düştü. Ayrıca eldiven, bere, boyunluk, yeleklerde de indirim uygulandı. İşte BİM 12 Ocak 2024 kataloğu tam liste.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 15:57 Güncelleme 10 Ocak 2024, 15:59
BİM 12 Ocak 2024 kataloğu incele 🔍 Isıtıcı isteyenlere müjde! Çift yönlü ısıtıcı 629 TL, fanlı ısıtıcı 349 TL, mini Ouartz ısıtıcı 259 TL’ye düştü

BİM'de 12 Ocak indirimleri belli oldu. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla 12 Ocak 2024 tarihinde hangi ürünlerin indirimde olduğu netleşti. Cuma günü başlayacak indirimler stoklarla sınırlı. Peki Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte BİM indirimleri tümü...

BİM 12 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

🔎TCL 43 inç Android TV
🔎TCL 43 inç TV Garanti Paketi
🔎Odijitsu 55 inç UHD WebOS TV
🔎HDMI Kablo (3 m)
🔎Polosmart Soundbar
🔎Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı
🔎Kumtel Cam Set Üstü Ocak
🔎Odijitsu Çelik Kettle (1.8L)
🔎Arçelik Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi
🔎Heifer Saç Kurutma Makinesi
🔎Gaz Lambası

🔎8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
🔎4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
🔎2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı
🔎Çift Yönlü Isıtıcı
🔎Fanlı Isıtıcı
🔎Mini Quartz Isıtıcı
🔎Katlanır Ayaklı Desenli Masa
🔎Piccolo Mondi Blok Oyuncaklar
🔎Masa Üstü Ahşap Manyetik Yazı Tahtası
🔎Bilsem Kazandıran Testler Seti
🔎Magnet Puzzle
🔎Şehir Başlangıç Setleri
🔎Tekli Arabalar
🔎Sök-Tak Araçlar
🔎Oyuncak Arazi Aracı Seti
🔎Oyuncak Sesli Vezir Araba
🔎Oyuncak Peluş Fil
🔎Cicci Peri Kızı Kanat Taç Asa Seti
🔎Araçları Tanıyalım Şekilli Kitaplar
🔎Aktüel Kitaplar
🔎Aktüel Boyama Kitapları

🔎Katlı Balıkçılık Saklama Organizatör Kutu
🔎Balıkçı Pensesi
🔎Balıkçı Makası
🔎Balık Kavrama Aparatı
🔎Sahte Balık (Çeşitli renk ve boyutlarda)
🔎Fosforlu Balık Klipsi
🔎Zoka (Çeşitli ağırlıklarda)
🔎Sahte Silikon Yem
🔎Olta Misinası (200 m)
🔎Koli Bandı (45x40 cm)
🔎Kamuflaj Yelek
🔎Kamuflaj Su İtici Eldiven
🔎Polarlı Haki Bere
🔎Kamuflaj Eldiven
🔎Kamuflaj Boyunluk
🔎Tual (Farklı boyutlarda)
🔎Fırça Seti
🔎Akrilik Boya (6x22 ml)
🔎Puzzle Yapıştırıcısı (250 ml)

🔎Tencere Seti (Çelik Ürünleri)
🔎Kapaklı Kavurma Sacı
🔎Pankek Tavası
🔎Tava Seti
🔎Silikon Air Fryer Kabı
🔎Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası
🔎Line Sürahi
🔎El İş Kasesi (215 cc ve 320 cc)
🔎Lal Çay Bardağı
🔎Kapaklı Saklama Kabı
🔎Dekorlu Merdane
🔎Desenli Emaye Kupa
🔎Dekoratif Çay Tabağı
🔎Stormax Bölmeli Organizer Kutu
🔎Askılı Dolap İçi Çöp Kovası
🔎Yumurta Saklama Kabı
🔎Bölmeli Dikiş Kutusu
🔎3 Çekmeceli Kutu/Organizer
🔎Bölmeli Organizer
🔎Sıcak Su Torbası
🔎Bambu Servis Gereçleri
🔎Kaşık Seti
🔎Patates Dilimleyici
🔎Telefon Tutucu

🔎Çift Kişilik Lastikli Çarşaf
🔎Tek Kişilik Lastikli Çarşaf
🔎2'li Yastık Kılıfı
🔎TV Şalı
🔎Kot Görünümlü Termal Tayt (Kadın)
🔎Kot Görünümlü Termal Tayt (Çocuk)
🔎Termal Çorap (Kadın)
🔎Fitilli Pantolon (Kadın)
🔎Oduncu Gömlek (Erkek)
🔎Trekking Bot (Erkek)
🔎Çocuk Welsoft Bisiklet Yaka Sweat
🔎Çocuk Welsoft Eşofman Altı
🔎Çizme (Çocuk)
🔎Tüylü Terlik (Kadın)
🔎Ev Botu (Kız-Erkek-Çocuk)
🔎Bot (Çocuk)
🔎Terlik (Kadın)
🔎Terlik (Erkek)
🔎Ev İçi Örme Patik
🔎Dikiş Seti
🔎Makara (Her biri 900 m)
🔎Lastik Çeşitleri
🔎Dikiş İpliği
🔎Baskılı Minder
🔎Banyo Paspas Seti
🔎Dantel İpliği
🔎Yazma İpliği

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